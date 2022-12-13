Госстройнадзор выдал разрешение на строительство гостиницы на Стачек

В середине 2022 года застройщику отказали в праве на возведение объекта. Решение изменилось после подачи иска в арбитражном суде.

На проспекте Стачек в Северной столице возведут новую гостиницу. Разрешение на возведение объекта уже выдал Госстройнадзор. Об этом пишет "Деловой Петербург", отмечая, что документ был получен через суд, минуя Градостроительную комиссию.

В качестве застройщика выступит ООО "КСС–Запад", которая принадлежит ООО "Орион" и ООО "Антарес". Компания займется строительством гостиницы до мая 2028 года. Площадь объекта составит 35 тыс. кв.м., а высота будет равна 40 м.

Добавим, что в середине 2022 года Госстройнадзор отказал компании в подписании решения на возведение гостиницы. Орган изменил своё решение после обращения ООО "КСС–Запад" в арбитражный суд.

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Фото: Piter.TV