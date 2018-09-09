Суд Ленобласти зарегистрировал иск хоккеиста Ивана Федотова

Сразу после окончания его рабочего контракта спортсмена забрали на службу.

Хоккеист Иван Федотов подал в суд на призывную комиссию Петербурга. Соответствующая информация появилась в картотеке Всеволожского районного суда, где и было зарегистрировано дело.

В карточке дела указывается, что Федотов хочет оспорить решение, которое было принято органами военного управления. Заседание пока не назначено.

Накануне РИА Новости сообщили, что хоккеиста доставили в в воинскую часть, расположенную в Архангельской области. Там он приступил к тренировкам.

25-летнего Ивана Федотова задержали в конце июня сразу же после того, как у него завершится контракт с ЦСКА. Он выступал на позиции вратаря. Уже в начале июля хоккеист оказался на службе.

Подписывайтесь на нашу страничку в "ВКонтакте" и Telegram.

Фото: ФХР