Хоккеист Федотов прибыл в воинскую часть, расположенную в Архангельской области

Спортсмен опасается, что его отправят на Украину, где сейчас проходит спецоперация.

Стало известно, что хоккеиста Ивана Федотова доставили в воинскую часть, расположенную в Архангельской области. Об этом сообщили РИА Новости.

Спортсмен уже начал тренироваться, чтобы не потерять форму. Он надеется на лучшее, рассказал адвокат вратаря сборной России по хоккею Алексей Пономарев.

Законный представитель Ивана Федотова отметил, что спортсмена пока не будут переводить в другую часть. Однако тот опасается, что его отправят на Украину, где сейчас проходит спецоперация.

Напомним, что вратарь сборной по хоккею России Иван Федотов обратился во Всеволожский суд с жалобой на решение военкомата о призыве на воинскую службу.

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Фото: phxere