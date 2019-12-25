Хоккеист Федотов подал жалобу в суд на решение военкомата

По словам юридического представителя Федотова, решение по призыву обжаловали в суде и приостановили.

Вратарь сборной по хоккею России Иван Федотов обратился во Всеволожский суд с жалобой на решение военкомата о призыве на воинскую службу. Об этом сообщил адвокат спортсмена Алексей Пономарев в ТАСС.

По словам юридического представителя Федотова, решение по призыву обжаловали в суде и приостановили. Хоккеиста должны были направить в гражданскую больницу, так как он не является военнослужащим, добавил Пономарев.

Однако сотрудники военкомата проигнорировали заявление спортсмена в суд. Адвокат считает, что "вся эта история затеяна, чтобы оказать на него давление".

Напомним, что Федотова, подозреваемого в уклонении от службы в армии, отправили в Североморск.

Фото: Piter.tv