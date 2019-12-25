Петербуржцам напомнили, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля

А Спас на Крови примет посетителей с 23 июля.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В музее заявили, что при этом 12 июля уже будет функционировать часовня музея, а 16 июля — колоннада. Посетителей просят при посещении учреждения соблюдать меря предосторожности — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

Отмечается, что при этом Спас на Крови примет посетителей с 23 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится музейная экспозиция о борьбе с коронавирусом.

Фото:Piter.TV