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Петербуржцам напомнили, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля
Сегодня, 11:49
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам напомнили, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля

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А Спас на Крови примет посетителей с 23 июля.

В понедельник, 13 июля, стало известно о том, что Исаакиевский собор начнет принимать посетителей с 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

В музее заявили, что при этом 12 июля уже будет функционировать часовня музея, а 16 июля — колоннада. Посетителей просят при посещении учреждения соблюдать меря предосторожности — носить средства индивидуальной защиты и соблюдать дистанцию.

Отмечается, что при этом Спас на Крови примет посетителей с 23 июля. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге появится музейная экспозиция о борьбе с коронавирусом.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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