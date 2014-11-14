Исаакиевский собор и Спас на Крови вводят ограничения

Ограничения ввели на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом.

На фоне ухудшения ситуации с коронавирусом в Петербурге музеи-памятники "Исаакиевский собор" и "Спас на Крови" ввели временные ограничения для посетителей. Об этом сообщили в пресс-службах музеев.

Временно будет ограничено количество посетителей, пускать внутрь музея будут с интервалом в 15 минут. При этом время могут менять в зависимости от заполняемости.

Вход в помещения разрешён только в масках. Посетить музей и колоннаду Исаакиевского возможно с 10:00 до 18:00, выходной – среда. В состав экскурсионных групп могут войти не больше 20 человек.

Ранее стало известно, что в Петербурге рассмотрят московский опыт введения QR-кодов для бизнеса.

Фото: Piter.tv