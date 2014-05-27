Ирина Волк: в Анапе полицейские пресекли деятельность крупной нарколаборатории

Российские правоохранительные органы по Краснодарскому краю совместно с коллегами из города Анапы пресекли деятельность организованной преступной группы. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она пояснила, что члены банды подозреваются в незаконном изготовлении синтетических наркотиков с целью сбыта через онлайн-магазины.
Предварительно установлено, что злоумышленники оборудовали нарколабораторию на территории частного домовладения в пригороде Анапы. Там они производили мефедрон для последующего распространения крупными партиями через тайники-закладки.
пресс-служба МВД РФ
При силовой поддержке подразделения специального назначения полицейские задержали мужчин, у которых изъято свыше 32 килограммов готового запрещенного вещества, прекурсоры для синтезирования, прочее лабораторное оборудование. По факту инцидента ведется уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ. Фигурантам расследования избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Подмосковье полицией пресечена деятельность оборудованной в частном доме нарколаборатории.
Фото и видео: МВД Медиа
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