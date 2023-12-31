Ирина Волк поздравила россиян с наступающим Новым годом

Пресс-секретарь МВД записала видеообращение к подписчикам в преддверии праздника.

Официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк поздравила граждан страны с наступающим Новым годом. Она поприветствовала соотечественников из "самого сердца нашей удивительной страны". Сотрудница МВд заметила, что пришло время окружить себя самыми близкими людьми и загадать заветное желание.

Я от всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и любви. Пусть в Ваших домах всегда горит очаг, а глаза родных всегда светятся теплом. Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ

Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.

Фото и видео: Telegram / Ирина Волк