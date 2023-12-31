Ирина Волк поздравила россиян с наступающим Новым годом

Официальный представитель российских правоохранительных органов Ирина Волк поздравила граждан страны с наступающим Новым годом. Она поприветствовала соотечественников из "самого сердца нашей удивительной страны". Сотрудница МВд заметила, что пришло время окружить себя самыми близкими людьми и загадать заветное желание.
Я от всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, удачи и любви. Пусть в Ваших домах всегда горит очаг, а глаза родных всегда светятся теплом.
Ирина Волк, пресс-секретарь МВД РФ
Путин выступил с новогодним обращением к россиянам.
Фото и видео: Telegram / Ирина Волк
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