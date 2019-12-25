Ирек Файзуллин поздравил с Днём строителя

Министр строительства и Жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин поздравил специалистов с Днём строителя и отметил, что строительный комплекс – один из важнейших участников социально-экономического развития РФ. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Всем строителям России хотелось бы пожелать крепкого здоровья, новых профессиональных побед и успешных проектов. Будьте надёжными партнёрами друг другу и вместе достигайте поставленных целей. Благодарю вас за трудолюбие, преданность и профессионализм! Ирек Файзуллин, министр строительства и ЖКХ

Губернатор Петербурга поздравил специалистов с Днём строителя.

Фото: Teleram/ Минстрой России