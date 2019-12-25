Губернатор Петербурга поздравил специалистов с Днём строителя

Беглов отметил, что он следит за тем, чтобы петербургские строители и дальше держали планку.

Губернатор Петербурга поздравил специалистов строительной отрасли с их профессиональным праздником, который в этом году отмечается 13 августа. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Уважаемые коллеги, поздравляю вас с Днём строителя! Моя первая профессия – строитель. По себе знаю, как она дисциплинирует, вырабатывает характер. Это очень помогает в работе сегодня. Большая радость смотреть, как живут объекты, которые строил и участвовать сейчас в их развитии. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Беглов отметил, что он следит за тем, чтобы петербургские строители и дальше держали планку.

Фото: Telegram/ Александр Беглов