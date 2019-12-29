Иранский чиновник умер от коронавируса

Иранский чиновник Мохаммад Мир-Мохаммади умер от коронавируса. Об этом заявили журналисты из агентства Tasnim. Жертвой инфекции стал член Совета по определению целесообразности принимаемых решений.
На 2 марта в стране выявлено 978 случаев заражения. Из них 54 пациента скончались, еще 173 человека выздоровели. Напомним, что изначально вспышка началась с китайского города Ухань. По миру заболевание зарегистрировано в 54 странах с 89 тысячами пациентов.
Ранее вице-президент по делам женщин Ирана заболела коронавирусом.
Видео: YouTube/
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