Иранский чиновник умер от коронавируса

Об этом сообщили местные журналисты.

Иранский чиновник Мохаммад Мир-Мохаммади умер от коронавируса. Об этом заявили журналисты из агентства Tasnim. Жертвой инфекции стал член Совета по определению целесообразности принимаемых решений.

На 2 марта в стране выявлено 978 случаев заражения. Из них 54 пациента скончались, еще 173 человека выздоровели. Напомним, что изначально вспышка началась с китайского города Ухань. По миру заболевание зарегистрировано в 54 странах с 89 тысячами пациентов.

Ранее вице-президент по делам женщин Ирана заболела коронавирусом.

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