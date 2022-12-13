Эксперт: иранский автопром может стать самым популярным в РФ

Также Дмитрий Славнов призвал россиян поддержать отечественную отрасль.

Произведённые в Иране автомобили могут стать одними из самых популярных в России, если начнутся поставки. Такое мнение в беседе с телеканалом "360" выразил автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов.

Все равно свою нишу в России иранские машины займут рано или поздно, займут свой ценовой сегмент. Покупатели будут, конечно. Если соотношение „цена — качество" будут неплохим, то почему нет? Дмитрий Славнов, автоюрист и автоэксперт

По словам специалиста, власти восточной страны не стали вкладывать значительные ресурсы в автомобильное строение, в отличие от Германии и США. При этом он призвал соотечественников присмотреться и к продуктам российского автопрома, чтобы поддержать рынок.

Ранее мы сообщили о том, что эксперты спрогнозировали будущее мирового автопрома.

Фото: Piter.TV