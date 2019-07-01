Иран заявил, что за 30 минут уничтожит Израиль, в случае атаки США

Ранее Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном закончится быстро.

В понедельник, 1 июля, правительство Ирана назвало промежуток времени, за который оно может уничтожить Израиль, если Америка нанесет удар. Подобное заявление сделал глава комитета по вопросам нацбезопасности иранского парламента Моджаба Зоннур.

Если США нападут на нас, Израилю останется жить всего полчаса заявил он

Также парламентарий добавил, что у государства достаточно "внушительная военная мощь".

Отметим, что ранее Дональд Трамп заявил, что война США с Ираном закончится быстро.

Ранее мы сообщали о том, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях.

Видео:I.N. R.I./YouTube