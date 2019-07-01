Sea Breeze-2019 проводится с 1 по 12 июля.

В понедельник, 1 июля, стало известно о том, что Черноморский флот России проконтролирует действия кораблей НАТО на учениях. Об этом заявили Национальном центре управления обороной РФ.

В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Черного моря силами и средствами Черноморского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО в Черном море сказано в сообщении

Также Российский МИД отметил, что проведение учений "опасная идея".

Напомним, что Sea Breeze проходит с 1 по 12 июля. В этом году на учения приедут 19 стран, 32 корабля и около тысячи человек из морской пехоты.

Ранее мы сообщали о том, что Иван Голунов опубликовал нашумевшее расследование о связи управления ФСБ с московским ритуальным рынком.

Видео:Military Wolf/YouTube