Иран захватит британский нефтяной танкер в ответ на действия Великобритании

Иран готов к "зеркальной" реакции, если британцы не отпустят их корабль.

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции заявил, что обязанностью Ирана является захват британского судна. Государству придется пойти на данные меры, если иранский корабль не будет освобожден в ближайшее время. Об этом спикер заявил в официальном аккаунте в Twitter.

Иранец добавил, что за 40-летнюю историю КСИР никогда не становился зачинщиком конфликтов. Однако, сейчас их подталкивают на "зеркальные" действия в отношении Великобритании. Иранцы предупреждают, что готовы захватить британский нефтяной танкер.

Если Британия не освободит иранский танкер, нашей обязанностью будет захват британского танкера комментирует ситуацию Мохсен Резайи

Отметим, что речь идет о корабле, которое Морская пехота захватила у Гибралтара.

Ранее Piter.tv писал о том, что ВМФ России следит за кораблями НАТО, тренирующимся в Черном море.

Фото: Twitter, Piter.tv