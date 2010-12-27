Иран захватит британский нефтяной танкер в ответ на действия Великобритании

Главнокомандующий Корпуса стражей исламской революции заявил, что обязанностью Ирана является захват британского судна. Государству придется пойти на данные меры, если иранский корабль не будет освобожден в ближайшее время. Об этом спикер заявил в официальном аккаунте в Twitter.
Иранец добавил, что за 40-летнюю историю КСИР никогда не становился зачинщиком конфликтов. Однако, сейчас их подталкивают на "зеркальные" действия в отношении Великобритании. Иранцы предупреждают, что готовы захватить британский нефтяной танкер.
Если Британия не освободит иранский танкер, нашей обязанностью будет захват британского танкера
комментирует ситуацию Мохсен Резайи
Отметим, что речь идет о корабле, которое Морская пехота захватила у Гибралтара.
Ранее Piter.tv писал о том, что ВМФ России следит за кораблями НАТО, тренирующимся в Черном море.
Фото: Twitter, Piter.tv
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