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ВМФ России следит за кораблями НАТО, тренирующимся в Черном море
Сегодня, 12:28
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lesjasap

ВМФ России следит за кораблями НАТО, тренирующимся в Черном море

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Российские военные наблюдают за действиями иностранных моряков.

Военно-морской флот России проводит плановые маневры в акватории Черного моря. В это же время на территории проходят морские учения НАТО Sea Breeze.

Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Черного моря

комментируют ситуацию в пресс-службе ЮВО

Отметим, что российская сторона привлекла к испытаниям силы надводных кораблей, морскую авиацию, а также ВВС и ПВО Южного военного округа. Известно, что специалисты наблюдают за действиями НАТО. На данный момент в акватории Черного моря насчитывается десять иностранных кораблей. 

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина возвращается к планам по развитию Арктики.

Фото: Piter.tv

Теги: вмф рф, военно-морские учения, нато, плановые маневры
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости России,

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