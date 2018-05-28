ВМФ России следит за кораблями НАТО, тренирующимся в Черном море

Российские военные наблюдают за действиями иностранных моряков.

Военно-морской флот России проводит плановые маневры в акватории Черного моря. В это же время на территории проходят морские учения НАТО Sea Breeze.

Группировка кораблей Черноморского флота продолжает комплекс мероприятий по контролю за деятельностью кораблей НАТО, участвующих в военно-морском учении "Си Бриз — 2019" в северо-западной части Черного моря комментируют ситуацию в пресс-службе ЮВО

Отметим, что российская сторона привлекла к испытаниям силы надводных кораблей, морскую авиацию, а также ВВС и ПВО Южного военного округа. Известно, что специалисты наблюдают за действиями НАТО. На данный момент в акватории Черного моря насчитывается десять иностранных кораблей.

Ранее Piter.tv писал о том, что Украина возвращается к планам по развитию Арктики.

Фото: Piter.tv