Иран сократил свой экспорт в Россию на 60%. Об этом сообщили в пресс-службе торгпредства РФ в Тегеране.

Отмечается, что правительство Ирана приняло решение о временном запрете на экспорт всех продуктов питания и сельскохозяйственной продукции с 3 марта. По данным ведомства, эта группа товаров составляет более 60% всех поставок Ирана в Россию.

Также сообщается, что иранские власти приняли такое решение с целью обеспечить население основными и жизненно важными товарами в условиях сложившейся ситуации в стране.

Напомним, 28 февраля США и Израиль провели масштабную военную операцию против Ирана. В Тель-Авиве подчеркнули, что намерены не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Трамп, в свою очередь, призвал граждан Ирана свергнуть режим. Позже стало известно о гибели верховного лидера республики Али Хаменеи.

Ранее Иран объявил о запрете передвижения через Ормузский пролив.

Фото: pxhere.com