Иран потребовал компенсации от ОАЭ из-за ударов США с их территории

Иранское руководство требует от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) материальной компенсации за ущерб, понесенный вследствие ударов, нанесенных американскими военнослужащии по исламской республике с эмиратской территории. Соответствующими данными с журналистами ближневосточного новостного агентства NourNews поделился постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани. Известно, что местный чиновник направил письмо в адрес генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша.
Противоправные действия ОАЭна международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану.
фрагмент письма
