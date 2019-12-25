Иран потребовал компенсации от ОАЭ из-за ударов США с их территории

Саид Иравани направил письмо Антониу Гутерришу.

Иранское руководство требует от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) материальной компенсации за ущерб, понесенный вследствие ударов, нанесенных американскими военнослужащии по исламской республике с эмиратской территории. Соответствующими данными с журналистами ближневосточного новостного агентства NourNews поделился постоянный представитель исламской республики при ООН Саид Иравани. Известно, что местный чиновник направил письмо в адрес генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша.

Противоправные действия ОАЭна международной арене повлекли за собой их международно-правовую ответственность и требуют возмещения ущерба, включая выплату компенсации за все материальные и нематериальные убытки, причиненные Ирану. фрагмент письма

Фото: pxhere.com