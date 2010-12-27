Иран отказался отпустить задержанных на танкере россиян

Компания-оператор ведет переговоры о безопасном возвращении экипажа домой.

Иранские власти отказались отпускать с задержанного танкера российских представителей. Также оператор судна обратился с просьбой о посещении экипажа. Об этом заявил глава компании Stena Bulk Эрик Хонелл. Он добавил, что усилия направлены на безопасное возвращение всех членов команды домой.

Я могу подтвердить, что в администрацию порта города Бендер-Аббас был направлен официальный запрос на посещение 23 членов команды Stena Impero. Просьба была принята к сведению, но мы ожидаем официального ответа. объясняет ситуацию спикер

Напомним, что британский танкер Stena Impero задержали иранские военные в Ормузском проливе. Оператором являлось шведское предприятие. Сейчас корабль находится в порту города Бендер-Аббас. В состав экипажа входили 23 моряка. Они являются гражданами Литвы, Индии, России и Филиппин.

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Фото: Piter.tv