Весной в Выборге закончат ремонтировать Инженерный дом

К декабрю в объекте культурного наследия планируют разместить музейную композицию.

В ноябре 2022 года в Выборге стартовали противоаварийные работы по восстановлению объекта культурного наследия "Инженерный дом". Полностью мероприятия намерены закончить к апрелю. Об этом сообщила пресс-служба Леноблнаследия.

На данный момент специалисты закончили вывоз мусора, разобор аварийных участков, создание строительной системы для консервации и защитных щитов, и обеспечили защиту объекта от посторонних.

Заказчиком противоаварийных работ стала Дирекция по сохранению объектов культурного наследия. В дальнейшем планируется комплексное научное проектирование для размещения в здании музейной экспозиции: планируется, что этот этап начнут в декабре.

Ранее мы сообщили о том, что пенсионеры из Ленобласти смогут бесплатно посещать региональные музеи.

Фото: Леноблнаследие