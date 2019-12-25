Инженерные сети отремонтируют в 1087 домах в Петербурге

В связи с ослаблением ограничительных мер к работам внутри квартир приступают подрядные строительные организации.

В Петербурге начались работы по замене инженерных сетей в квартире горожан. В планах на 2020 год ремонт на более тысячи объектов, сообщила пресс-служба Смольного.

Ремонт инженерных сетей предполагает не только замену оборудования на чердаках и в подвалах, но и доступ в квартиры жителей для замены стояков отопления и водоснабжения, радиаторов отопления.

На следующей неделе руководство Жилищного комитета планирует проверить дома, в которых применяются современные технологии материалы при текущем и капитальном ремонте чердаков и кровель.

Ранее стало известно, что ремонт Биржевого моста за 2 миллиарда состоится нескоро.

Фото: Piter.TV