Главный инженер перевела мошенникам 4 млн рублей

Неизвестный убедил петербурженку дойти до банкомата.

Ведущий инженер одного из петербургских учреждений перевел мошенникам 4 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, узнал Piter.TV.

Женщина 1953-го года рождения обратилась в полицию 13 января. Она рассказала о том, что в период с 19 ноября по 31 декабря 2021 года ей звонил неизвестный с разных номеров. Он представился полицейским из Москвы и сообщил о том, что на ее счете совершаются мошеннические действия, а также на ее имя оформлен кредит. Чтобы спасти свои деньги, их нужно было перевести на указанный неизвестным счет. Женщина перечислила 4 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что главный экономист одной из компаний Ленобласти отдала мошенникам почти 1,5 млн рублей.

Фото: Piter.TV