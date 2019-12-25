Главный экономист одной из компаний Ленобласти отдала мошенникам почти 1,5 млн рублей

Специалисту пообещали заработок на инвестициях.

Накануне вечером в один из отделов полиции Ленобласти обратилась 68-летняя женщина, главный экономист компании ООО "Технокарт" в Ленобласти и сообщила, что отдала мошенникам почти 1,5 млн рублей. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, с 21 по 24 декабря ей на мобильный с разных номеров звонили неизвестные, представлявшиеся сотрудниками компании "Газпроминвест", которые, под предлогом заработка на инвестициях, убедили потерпевшую перевести на платформу криптовалютного обменника 1 490 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере.

Ранее мы писали, что пенсионерка передала мошенникам в Петербурге 800 тысяч рублей в полотенце.

Фото: Piter.tv