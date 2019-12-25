Инвесторов QIWI предупредили о риске новых санкций ЦБ

Руководство QIWI допустили, что Центробанк может ввести дополнительные санкции в отношении компании, вплоть до отзыва лицензии.

Представители платёжной компании QIWI не исключают, что Центробанк России после проверок может ввести новые ограничения против банка. Но руководство компании считают, что риски отзыва лицензии у QIWI остаются крайне низкими.

Компания предупредила инвесторов в своем финансовом отчете, что новые ограничения могут ввести в случае выявления нарушений установленных правил. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Однако в QIWI отмечают, что банк устранил все выявленные ранее нарушения. После чего они смогли восстановить возможность производить платежи в адрес ряда иностранных магазинов.

Представители банка отметили, что применения крайних мер в будущем они не ожидают.

В конце 2020 года Банк России оштрафовал Киви Банк за нарушения. ЦБ запретил QIWI проводить большинство видов платежей в адрес иностранных магазинов. Санкции ввели на шесть месяцев.

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