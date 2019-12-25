Инвесторов QIWI предупредили о риске новых санкций ЦБ

Представители платёжной компании QIWI не исключают, что Центробанк России после проверок может ввести новые ограничения против банка. Но руководство компании считают, что риски отзыва лицензии у QIWI остаются крайне низкими.
Компания предупредила инвесторов в своем финансовом отчете, что новые ограничения могут ввести в случае выявления нарушений установленных правил. Об этом со ссылкой на документ сообщает РБК. Однако в QIWI отмечают, что банк устранил все выявленные ранее нарушения. После чего они смогли восстановить возможность производить платежи в адрес ряда иностранных магазинов.
Представители банка отметили, что применения крайних мер в будущем они не ожидают.
В конце 2020 года Банк России оштрафовал Киви Банк за нарушения. ЦБ запретил QIWI проводить большинство видов платежей в адрес иностранных магазинов. Санкции ввели на шесть месяцев.
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Фото: pixabay
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