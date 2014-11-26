За 5 лет инвесторы построили 174 образовательных объекта в Петербурге

Инвесторами запланировано создание и передача городу более 320 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

За последние пять лет в Петербурге благодаря усилиям девелоперов появилось 126 новых детских садов, 40 школ и 8 комбинированных учебных заведений. Ранее большинство образовательных учреждений финансировалось из городского бюджета, тогда как застройщики не имели четких обязательств по созданию социальной инфраструктуры возле новых жилых комплексов, инфрмирует Комитет по строительству.

С середины 2021 года решение вопросов о строительстве социальных объектов в Петербурге перешло в ведение Городской градостроительной комиссии (ГРК). Застройщикам рекомендовали построить 105 детских садов на 22 тысячи мест и 60 школ на 45 тысяч мест. Некоторые из этих объектов уже успешно введены в эксплуатацию.

Инвесторами запланировано создание и передача городу более 320 объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры. Контроль над строительством объектов, финансируемых инвесторами, осуществляется сотрудниками отдела строительного контроля СПб ГБУ "Управление строительными проектами", находящегося в подчинении Комитета по строительству.