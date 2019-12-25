Инвестор построит медицинский центр в Невском районе

Часть помещений передадут Петербургу.

На улице Чудновского появится пятиэтажный медицинский центр. Земельный участок решили отдать в аренду инвестору для строительства объекта, сообщила пресс-служба губернатора города.

Часть помещений передадут городу для организации отделения врача общей практики. В медицинском центре будут оказывать широкий спектр услуг, в том числе по ОМС.

На строительство потребуется около трех лет.

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что в строительстве новых медучреждений участвуют региональный федеральный бюджеты, но и инвесторы. Примером этого может служить, например, вторая очередь Северной клиники в Приморском районе.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый корпус Первого медуниверситета имени Павлова построят в 2022 году.

Фото: Piter.TV