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Инвестор построит медицинский центр в Невском районе
Сегодня, 16:06
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Инвестор построит медицинский центр в Невском районе

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Часть помещений передадут Петербургу.

На улице Чудновского появится пятиэтажный медицинский центр. Земельный участок решили отдать в аренду инвестору для строительства объекта, сообщила пресс-служба губернатора города. 

Часть помещений передадут городу для организации отделения врача общей практики. В медицинском центре будут оказывать широкий спектр услуг, в том числе по ОМС. 

На строительство потребуется около трех лет. 

Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что в строительстве новых медучреждений участвуют региональный федеральный бюджеты, но и инвесторы. Примером этого может служить, например, вторая очередь Северной клиники в Приморском районе. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что новый корпус Первого медуниверситета имени Павлова построят в 2022 году. 

Фото: Piter.TV

Теги: медицинский центр, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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