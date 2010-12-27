Инвестиции в петербургскую недвижимость резко сократились

Вложения стали меньше более чем в два раза.

С начала текущего года и по сентябрь вложения в покупке земель в Петербурге сократились с 360 до 154 миллионов долларов, сообщил РБК. Это могло стать причиной снижения объема инвестиций в недвижимость более чем в два раза.

Такая ситуация на рынке недвижимости возникла из-за падения инвесторских интересов к покупке участков для строительства жилья, а количество сделок в целом сильно сократилось. В ближайшее время на рынке не ожидается изменений.

Ощутимее всего упала доходность проектов в области жилых новостроек: объем предложения в этой сфере вырос, а цена за один квадратный метр осталась практически без изменений.

Тем временем, долгострою в Мурино пообещали долгожданное тепло.

Фото: Piter.TV