Инвестиции в обрабатывающие производства Петербурга достигли пятилетнего максимума

Большая часть суммы, а именно свыше 66 млрд рублей, была вложена в высокотехнологичные отрасли.

В Петербурге инвестиции в производственные отрасли достигли рекордного уровня за последние пять лет. В 2023 году предприятия вкладывали более 102,1 млрд рублей в своё развитие, что на 121% больше, чем в предыдущем году. Об этом информирует пресс-служба Смольного.

Большая часть суммы, а именно свыше 66 млрд рублей, была вложена в высокотехнологичные отрасли. Фармацевтика и радиоэлектроника традиционно занимают лидирующие позиции в этом сегменте. Всего городские компании вложили около 920 млрд рублей в развитие своих предприятий.

Промышленность составила 22,8% от общего объема инвестиций в основной капитал, что является пятой частью всех инвестиций города.

Ранее мы сообщили о том, что новую тепломагистраль построят на юге Петербурга.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)