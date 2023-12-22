Новую тепломагистраль построят на юге Петербурга

Работы обеспечат теплоснабжением 216 зданий.

На юге Петербурга ГУП "ТЭК СПб" ведет строительство и реконструкцию тепловой сети для переключения абонентов 2-й Фрунзенской котельной на Автовскую ТЭЦ-15 ПАО "ТГК-1". Для присоединения ко 2-й Южной магистрали предприятие проложит более 4,6 километров новых трубопроводов, сообщает пресс-служба Смольного 4 марта.

Работы обеспечат теплоснабжением 216 зданий, в числе которых – 55 жилых домов, 12 школ и других учебных учреждений, два детских сада и одно медицинское учреждение. В июне этого года 27,5 тыс. потребителей переключат на современный источник, а в период проведения работ они будут получать тепло и горячую воду по временной тепловой сети.

Согласно технико-экономическим расчетам, затраты на строительство новой магистрали к ТЭЦ-15 окажутся в два раза ниже стоимости модернизации устаревшей 2-й Фрунзенской котельной.

Ранее мы рассказывали о том, что за год в Петербурге планируют восстановить более 200 км теплосетей.

Фото: Piter.TV