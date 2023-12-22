За год в Петербурге планируют восстановить более 200 км теплосетей

Парк техники "ТЭК" насчитывает более 600 единиц, а "Теплосети Санкт-Петербурга" располагают еще более 320 единицами.

В текущем году ГУП "ТЭК" планирует обновить более 200 км теплосетей в Петербурге, при этом значительная часть финансирования будет осуществлена за счет бюджетных средств. Информацию об этом сообщил и.о. генерального директора предприятия Иван Болтенков на заседании городской межведомственной комиссии.

Как стало известно, в настоящее время за надёжностью и качеством теплоснабжения в Петербурге следят 278 аварийно-восстановительных бригад, которые состоят в подчинении ГУП "ТЭК" и "Теплосети Санкт-Петербурга". Парк техники "ТЭК" насчитывает более 600 единиц, а "Теплосети Санкт-Петербурга" располагают еще более 320 единицами.

В 2023 году предприятие сумело предотвратить развитие более 1700 дефектов на теплосетях в результате обследования 22 км внутритрубной диагностики, осуществленной с помощью роботов. Кроме того, благодаря установленным акустическим датчикам было обнаружено дополнительно 274 дефекта, что привело к расширению зоны мониторинга с 470 до 595 км. В ближайшие два года "Теплосеть Санкт-Петербурга" планирует установить еще более 1300 акустических датчиков.

Ранее мы сообщили о том, что реконструкцию теплосетей закончили на проспекте Большевиков.

Фото: ГУП "ТЭК" СПб

