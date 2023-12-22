Реконструкцию теплосетей закончили на проспекте Большевиков

Реконструкция улучшила теплоснабжение пяти тыс. жителей квартала.

В Невском районе Петербурга заменили теплосети в квартале, ограниченном улицами Коллонтай, Подвойского, проспектами Большевиков и Товарищеским. От центрального теплового пункта проложили 2407 метров трубопроводов, сообщили сегодня в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Реконструкция улучшила теплоснабжение пяти тыс. жителей квартала. Новые трубы провели к десяти зданиям, в том числе к девяти жилым домам и школе №268. На территории учебного заведения их уложили в специальные железобетонные каналы.

В прошлом году в Невском районе обновили 11 км теплосетей и модернизировали центральный тепловой пункт на улице Ворошилова.

Ранее мы сообщили о том, что жители Щемиловки получат новое теплоснабжение.

Фото: Правительство Петербурга