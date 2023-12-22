Жители Щемиловки получат новое теплоснабжение

Надежное теплоснабжение появится в поликлинике № 7 и в школе № 337.

В историческом микрорайоне Щемиловка идут работы по замене тепломагистралей. Сейчас сотрудники ГУП "ТЭК СПб" устанавливают новые трубы диаметром 20-163 мм на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по энергетике.

Теплоэнергетики заменили устаревшие теплосети. На смену старым трубопроводам пришли стальные в современной пенополиуретановой изоляции. Они обеспечат эффективную подачу тепла в дома.

Надежное теплоснабжение появится в поликлинике № 7, а также в школе № 337 им. Героя РФ Д. В. Долонского. Кроме того, теплом обеспечат здания Общества потребителей и бани Обуховского завода.

Отметим, что специалисты уже проложили основные сети. Работы подходят к концу. Первичное благоустройство уже восстановили.

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Фото: Telegram / Комитет по энергетике