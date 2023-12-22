Петербуржцам напомнили, на что нужно обратить внимание в банях и саунах

Важно, чтобы температура воздуха в раздевальной и мыльной бани или сауны составляла +25…+28 градусов и была не ниже +25 градусов соответственно.

Жителям Петербурга в пресс-службе регионального Роспотребнадзора 25 февраля рассказали, на что обращать внимание в банях и саунах.

Во время визита бань и саун стоит посмотреть на расположение: они должны размещаться в отдельно стоящих зданиях. Кроме того, важна доступная информация о бане и/или сауне. Нужно, чтобы были указаны фирменное наименование, юридический и фактический адрес и режим работы.

Помимо этого, посетителям бани или сауны должны быть представлены цены на оказываемые услуги, а их сотрудники обязаны работать в чистой спецодежде.

Важно, чтобы температура воздуха в раздевальной и мыльной бани или сауны составляла +25…+28 градусов и была не ниже +25 градусов соответственно. Должно быть достаточное освещение.

Есть возможность последовательного продвижения посетителей по схеме: гардероб, раздевальная, мыльная, парильная. Санузлы должны размещаться при раздевальных. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

Сильный и резкий запах хлора в банях и саунах свидетельствует о гиперхлорировании воды и возможных последствиях для организма человека – аллергических реакциях.

Ранее мы рассказывали о том, что на капремонт общественных бань в Петербурге выделили дополнительно 1,5 млрд рублей.

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