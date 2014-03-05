Инвестиции в коммерческую недвижимость Петербурга выросли в два раза

Петербург стал активнее привлекать вложения в коммерческие объекты.

В Санкт-Петербурге объем инвестиций в коммерческую недвижимость на торгах увеличился в два раза, что связано в том числе с ускорением процедур заключения сделок. Об этом сообщили аналитики Bright Rich | CORFAC International.

В 2025 году инвестиционная активность на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга заметно выросла. По данным издания, рост объема вложений во многом обусловлен оптимизацией и ускорением процессов оформления сделок. В Москве и Московской области объем инвестиций в коммерческую недвижимость в 2025 году увеличился в четыре раза и достиг 87,5 млрд рублей. Общая площадь проданных объектов в столичном регионе составила 295,4 тысячи квадратных метров, что на 47 процентов больше показателей предыдущего года.

Для Санкт-Петербурга аналитики прогнозируют более чем двукратный рост объема инвестиций — до 13,8 млрд рублей по итогам года.

Фото: freepik (ededchechine)