За полгода Ленобласть получила почти 209,5 млрд рублей инвестиций

Объём вложений в регион за этот период вырос на 31,3%.

С января по июнь 2022 года доля вложений в 47-ой регион выросла на 31,3%, составив практически 209,5 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленобласти.

Как отметил губернатор региона Александр Дрозденко, таких результатов удалось достичь благодаря масштабным проектам. Руководитель уточнил, что в доля крупнейших инвесторов в общем объёме вложений в Ленобласть составляет 77%.

Также на экономике региона положительно сказываются успехи в строительной сфере – активно продолжается возведение инфраструктурных проектов и жилья.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти построят 11 спортивных объектов до конца года.

Фото: Пресс-служба правительства Ленобласти