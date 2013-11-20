В Ленобласти построят 11 спортивных объектов до конца года

Регион предоставит более 1 млрд рублей на создание стадионов, ФОКов и бассейнов.

Власти Ленинградской области выделят 1,88 млрд рублей на строительство 11 спортивных объектов в 2022 году. Об этом сообщила пресс-службе правительства 47-ого региона.

Благодаря вложениям на территории Ленобласти будут возведены новые стадионы, спортивные площадки, ФОКи и бассейны. Они расположатся во Всеволожске, Гатчине, а также в населённых пунктах Выборгского, Кингисеппского, Тосненского, Лужского, Приозерского, Волосовского и Тосненского районов.

Планы по возведению спортобъектов есть и на следующий год. Так, регион участвует в конкурсе на федеральное софинансирование "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)" для строительства модульного спортивного зала в Выборгском районе.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург предоставит Ленобласти субсидии на ремонт дорог, которые ведут к садоводствам.

Фото: Piter.TV