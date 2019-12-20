Инвестбанкир предсказал эпоху "денег с вертолета" для всех

Это поможет дальнейшему развитию мировой экономики.

В Европе предсказали раздачу денег всем желающим просто так.Инвестбанкир заявил, что начнется эпоха "денег с вертолета". Швейцарец Ив Бонзон дал долгосрочные прогнозы на 2020-2029 года. Специалист занимает должность главы управления банка Julius. Об идеях иностранца написали в "РБК".

В этот период, по мнению эксперта, Центробанки Европы будут вынуждены на такой шаг. Их заставит это сделать продолжающееся замедление роста мировой экономики. Бонзон добавил, что нынешняя мировая кредитно-денежная экономика достигла своего потолка. Проблемы нельзя решить даже нулевыми или отрицательными ставками, как и вложениями в финансовый сектор. Регуляторы начнут выдавать единоразовые выплаты гражданам, чтобы стимулировать потребительский рост. Это создаст "отрицательное налогообложение", что даст стимул к перераспределению покупательной способности в сторону людей с наименьшими доходами.

Напомним, что впервые подобную концепцию развития предложил лауреат Нобелевской премии по экономике Милтон Фридман в 1969 году.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин назвал самые сложные моменты своего президентства.

Фото: Piter.tv

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