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Инвалиды-колясочники попросили предоставить им льготы при пользовании ЗСД
Сегодня, 9:29
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nadezhda_sib

Инвалиды-колясочники попросили предоставить им льготы при пользовании ЗСД

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Оплачивать проезд по платной трассе для маломобильных людей является затруднительным.

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров" попросило ООО "Магистраль Северной столицы", которое отвечает за ЗСД, предоставить им льготный проезд по трассе. Информация об этом появилась в группе организации "ВКонтакте".

В письме говорится о том, что люди с инвалидностью чувствуют ухудшение здоровья, когда долго передвигаются на автомобиле, в связи с чем вынуждены пользоваться ЗСД. 

Но, с учетом средней пенсии (с выплатой по инвалидности) в районе 15-17 тысяч рублей, оплачивать проезд по ЗСД затруднительно. 

объяснили в организации.

Предполагается, что разницу в оплате компенсирует бизнес или государство.

Ранее стало известно, что Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали. 

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"

Теги: зсд, инвалиды, льготы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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