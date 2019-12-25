Инвалиды-колясочники попросили предоставить им льготы при пользовании ЗСД

Оплачивать проезд по платной трассе для маломобильных людей является затруднительным.

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров" попросило ООО "Магистраль Северной столицы", которое отвечает за ЗСД, предоставить им льготный проезд по трассе. Информация об этом появилась в группе организации "ВКонтакте".

В письме говорится о том, что люди с инвалидностью чувствуют ухудшение здоровья, когда долго передвигаются на автомобиле, в связи с чем вынуждены пользоваться ЗСД.

Но, с учетом средней пенсии (с выплатой по инвалидности) в районе 15-17 тысяч рублей, оплачивать проезд по ЗСД затруднительно. объяснили в организации.

Предполагается, что разницу в оплате компенсирует бизнес или государство.

Ранее стало известно, что Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали.

Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"