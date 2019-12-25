Инвалиды-колясочники попросили предоставить им льготы при пользовании ЗСД

Санкт-Петербургская общественная правозащитная организация инвалидов "На коляске без барьеров" попросило ООО "Магистраль Северной столицы", которое отвечает за ЗСД, предоставить им льготный проезд по трассе. Информация об этом появилась в группе организации "ВКонтакте".
В письме говорится о том, что люди с инвалидностью чувствуют ухудшение здоровья, когда долго передвигаются на автомобиле, в связи с чем вынуждены пользоваться ЗСД.
Но, с учетом средней пенсии (с выплатой по инвалидности) в районе 15-17 тысяч рублей, оплачивать проезд по ЗСД затруднительно.
объяснили в организации.
Предполагается, что разницу в оплате компенсирует бизнес или государство.
Ранее стало известно, что Евразийский банк развития примет участие в строительстве Широтной магистрали.
Фото: ФКУ "Упрдор Северо-Запад"
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