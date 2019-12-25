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Инвалидам Петербурга упростили процесс получения соцподдержки
Сегодня, 13:31
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nadezhda_sib

Инвалидам Петербурга упростили процесс получения соцподдержки

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Постановление правительство исключает избыточные требования для получения социальной поддержки.

В Петербурге упростили процесс обращения за предоставлением мер социальной поддержки для инвалидов. Соответствующее постановление правительства подписал губернатор города, передала прессс-служба Смольного.

Новый документ исключает все избыточные требования, а именно ― документы, которые выдаются федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. К мерам социальной поддержки относятся предоставление дополнительных технических средств реабилитации, оздоровительного отдыха, ежемесячных пособий, права на проезд в социальных маршрутах наземного пассажирского транспорта, денежные компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт и так далее. 

Получать необходимые сведения теперь будут из информационной системы "Федеральный реестр инвалидов". 

Ранее правительство РФ увеличило льготникам выплаты на лекарства. 

Фото: pixabay.com

Теги: инвалиды, социальная поддержка
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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