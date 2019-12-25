Получить рецепт на лекарство льготник может у своего лечащего врача.

Правительство увеличило льготникам выплаты на лекарства. Теперь эта сумма составляет 886,4 рублей в месяц. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Это увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем на 988 млн рублей в 2020 году. сказано в сообщении

Получить рецепт на лекарство льготник может у своего лечащего врача при предъявлении документа, подтверждающего статус. Также он имеет право отказаться от лекарств, поменяв их на денежную компенсацию — для этого необходимо подать заявление в ПФР.

На льготные лекарства в соответствии с российскими законами и имеют право граждане с хроническими заболеваниями, инвалиды, дети до трех лет, дети из многодетных семей в возрасте до шести лет, ветераны боевых действий, участники ВОВ, чернобыльцы, граждане из зон отселения, а также представители малочисленных народов, проживающих на Севере.

Ранее мы писали, что в Петербурге на треть увеличат стоимость закупаемого жилья для льготников.