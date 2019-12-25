В Петербурге на треть увеличат стоимость закупаемого жилья для льготников

Стоимость увеличится на 32%.

В понедельник, 27 июля, губернатор Петербурга сообщил, что город будет приобретать больше квартир для очередников и льготников. Об этом сообщил комитет по строительству.

Раньше Смольный выкупал жилье по 77,7 тысячи рублей за квадратный метр, теперь, после увеличения на 32%, цена за метр составит 96 тысяч. Это увеличит выбор квартир на рынке жилья для городских властей, в которых нуждаются 135 тысяч семей. Губернатор также отметил, что после этого решения увеличится число участников торгов и сроки закупок, а значит, очередники и льготники смогут быстрее получить новые квартиры. Появится возможность покупать квартиры и на первичном рынке, и на вторичном.

Ранее мы писали, что Минфин хочет снизить первоначальный взнос по льготной ипотеке.

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