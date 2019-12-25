Инвалид пожаловался на лечение в больнице Красногвардейского района

Экспертиза нашла дефекты диагностики и лечения при оказании помощи петербуржцу.

Прокуратура Красногвардейского района обратила внимание на деятельность поликлинического отделения № 103 СПб ГБУЗ "Городская поликлиника № 107" после жалобы горожанина с инвалидностью второй группы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как выяснилось, мужчина проходил в учреждении амбулаторное лечение, а экспертиза нашла дефекты диагностики, лечения и ведения медицинской документации при оказании помощи петербуржцу. Это помешало оказать помощь своевременно и в полном объеме, инвалид попросил довести дело до суда. Самостоятельно подать заявление мужчина не смог по состоянию здоровья.

Прокуратура направила в суд иск в защиту интересов мужчины, ведомство намерено взыскать с больницы компенсацию морального вреда.

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