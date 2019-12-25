Магазин для взрослых на Петроградке оштрафовали за проданную в период ограничений смазку

Защита просила обойтись предупреждением, однако суд назначил штраф в 30 тысяч рублей.

Петроградский районный суд Петербурга назначил штраф в 30 тысяч рублей индивидуальному предпринимателю Е.Шельтик. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, интим-магазин бизнесмена продолжал работу в период ограничений по коронавирусу.

Как выяснилось, "Точка любви" на улице Большая Зеленина в середине апреля оказалась открытой. Кроме того, продавец реализовал один из интимных товаров стоимостью почти 1000 рублей. Защитник магазина пояснил, что не оспаривает продажу интимной смазки, однако предположил, что магазин мог работать благодаря товарам первой необходимости в наличии. Защитник просил суд обойтись предупреждением, однако инстанция постановила выписать торговой точке штраф.

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Фото: Piter.TV