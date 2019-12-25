В США опровергли данные, полученные Институтом биологических исследований Солка.

Интервальное голодание может привести к потере мышц. Об этом рассказали представители Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Специалист Итан Вайс рассказал о негативном влиянии модной диеты 16:8 (16 часов голодания, 8 часов - разрешенных к приему пищи), которая позиционируется как эффективный метод потери лишнего веса. На самом деле ученые установили, что данный способ не помогает быстрее избавиться от лишних килограммов, чем обычный прием пищи в течение дня.

Вайс изучил данные, представленные биологом Сачин Панд Института биологических исследований Солка. Последний провели исследование диеты на лабораторных животных и заявил, что метод работает. Сам Вайс организовал эксперимент с участием 116 человек с ожирением. Они придерживались диеты 16:8 в течение 12 недель. Она не повлияла на волонтеров больше, чем обычное ограничение в калориях.

Мы не выявили значительной разницы между биологическими показателями людей, худевших по диете 16:8, и показателями людей из контрольной группы. Единственное заметное отличие — прерывистое голодание привело к потере большего объема мышечной массы Итан Вайс, ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско

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