Интервал движения по ВСМ Москва — Петербург составит 15 минут

Строительство магистрали планируется завершить к 2030 году, а первые составы должны быть готовы к 2028 году.

Высокоскоростные поезда между Москвой и Петербургом будут курсировать с интервалом 10-15 минут. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что такой график движения будет установлен после выхода на запланированные объемы расписания.

Ликсутов также отметил, что жители двух столиц получат уникальные возможности благодаря новой магистрали, которая сократит время в пути почти вдвое. Высокоскоростная магистраль пройдет через территории Москвы, Петербурга, Ленинградской, Московской, Новгородской и Тверской областей. Время в пути составит 2 часа 15 минут.

Строительство магистрали планируется завершить к 2030 году, а первые составы должны быть готовы к 2028 году.

Ранее мы сообщили о том, что градсовет Петербурга одобрил архитектурный облик терминала ВСМ.

Фото: пресс-служба АО "РЖД"