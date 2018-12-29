В Петербурге Интерпол задержал украинского бойца ММА, подозреваемого в убийстве

Инициаторам розыска уже объявили о его задержании.

В Петербурге задержали гражданина Украины, которой находился в международном розыске. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчину поймали 29 января сотрудники Интерпола ГУ МВД РФ. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД по Курортному району, о его поимке уже сообщили инициаторам розыска.

Украинец проходит фигурантом по двум уголовным делам: "Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений" и "Незаконное завладение транспортным средством". По предварительной информации, задержанным является 24-летний боец ММА Вадим Оленчик.

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