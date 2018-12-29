  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге Интерпол задержал украинского бойца ММА, подозреваемого в убийстве
Сегодня, 11:27
122
nastya960

В Петербурге Интерпол задержал украинского бойца ММА, подозреваемого в убийстве

0 0

Инициаторам розыска уже объявили о его задержании.

В Петербурге задержали гражданина Украины, которой находился в международном розыске. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщают городские СМИ.

Мужчину поймали 29 января сотрудники Интерпола ГУ МВД РФ. Подозреваемый был доставлен в дежурную часть ОМВД по Курортному району, о его поимке уже сообщили инициаторам розыска.

Украинец проходит фигурантом по двум уголовным делам: "Умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений" и "Незаконное завладение транспортным средством". По предварительной информации, задержанным является 24-летний боец ММА Вадим Оленчик.

Фото: pixabay 

 



 

 

Местоположение на карте:

Все новости района

Теги: боец мма, интерпол, подозреваемый в убийстве
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

Оставить комментарий