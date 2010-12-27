Интерпол изъял в Швейцарии картину Айвазовского, похищенную в России 40 лет назад

В Швейцарии с молотка чуть не ушел похищенный сорок лет назад шедевр Айвазовского.

Российский интерпол выяснил, что картина Айвазовского “Вид на Ревель” (“Море”), похищенная из страны 40 лет назад, выставлена на аукционе KOLLER в Швейцарии. Совместно с сотрудниками министерства культуры представителям МВД удалось отменить торги. Швейцарские коллеги готовятся передать похищенный художественный шедевр на историческую родину.

Напомним, что полотно кисти Айвазовского было написано еще в 1845 году. Она принадлежала Музею-заповеднику “Дмитровский кремль”. Картина представляет особую ценность для культурного наследия страны.