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Интерпол изъял в Швейцарии картину Айвазовского, похищенную в России 40 лет назад
Сегодня, 10:25
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lesjasap
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Интерпол изъял в Швейцарии картину Айвазовского, похищенную в России 40 лет назад

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В Швейцарии с молотка чуть не ушел похищенный сорок лет назад шедевр Айвазовского.

Российский интерпол выяснил, что картина Айвазовского “Вид на Ревель” (“Море”), похищенная из страны 40 лет назад, выставлена на аукционе KOLLER в Швейцарии. Совместно с сотрудниками министерства культуры представителям МВД удалось отменить торги. Швейцарские коллеги готовятся передать похищенный художественный шедевр на историческую родину.
 
Напомним, что полотно кисти Айвазовского было написано еще в 1845 году. Она принадлежала Музею-заповеднику “Дмитровский кремль”. Картина представляет особую ценность для культурного наследия страны.
 
Теги: айвазовский , аукцион , интерпол , швейцария
Категории: Мировые новости

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