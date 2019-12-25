Интернет-трафик Ленобласти увеличился в 3,5 раза

За последние 12 дней мобильный интернет-трафик в Ленинградской области возрос в 3,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета цифрового развития.
По данным специалистов, число данных, к которыми работают пользователи, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с показателями середины марта. Кроме того, популярность набирают ресурсы, короче помогают выполнять рутинные дела во время эпидемии. Так, востребованными стали приложения по доставке еды, отправлению посылок, интернет-магазины и виртуальные медицинские консультации, сервисы для удаленной учебы и работы. С властями связь поддерживается через портал "Госуслуги" и сайты администраций. Для досуга используются онлайн-кинотеатры, общение с друзьями и близкими происходит в мессенджерах.
Отметим, что в Санкт-Петербурге показатели мобильного трафика упали на 15%. Это связывают с большим притоком горожан в область во время карантина.
Ранее мы рассказали о том, что из-за коронавируса более двух млн петербуржцев уехали в Ленобласть.
Фото: Пресс-служба комитета цифрового развития Ленинградской области
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