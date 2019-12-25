Интернет-трафик Ленобласти увеличился в 3,5 раза

В Петербурге этот показатель наоборот снизился на 15%.

За последние 12 дней мобильный интернет-трафик в Ленинградской области возрос в 3,5 раза. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета цифрового развития.

По данным специалистов, число данных, к которыми работают пользователи, увеличилось в 1,5 раза по сравнению с показателями середины марта. Кроме того, популярность набирают ресурсы, короче помогают выполнять рутинные дела во время эпидемии. Так, востребованными стали приложения по доставке еды, отправлению посылок, интернет-магазины и виртуальные медицинские консультации, сервисы для удаленной учебы и работы. С властями связь поддерживается через портал "Госуслуги" и сайты администраций. Для досуга используются онлайн-кинотеатры, общение с друзьями и близкими происходит в мессенджерах.

Отметим, что в Санкт-Петербурге показатели мобильного трафика упали на 15%. Это связывают с большим притоком горожан в область во время карантина.

Ранее мы рассказали о том, что из-за коронавируса более двух млн петербуржцев уехали в Ленобласть.

Фото: Пресс-служба комитета цифрового развития Ленинградской области