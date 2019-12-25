Инструктора петербургского аквапарка отправили под суд за травму ребёнка

Ребёнок получил серьёзные травмы после столкновения на горке в аквапарке Петербурга.

В Петербурге завершено расследование уголовного дела о травмировании ребёнка в аквапарке на проспекте Культуры. Материалы направлены в суд, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Следствием установлено, что 5 августа инструктор водных аттракционов, отвечавшая за безопасность посетителей, не обеспечила должный контроль при спуске людей с двух горок, ведущих в один бассейн. В результате произошло столкновение между посетителями, в котором пострадал малолетний ребёнок.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение, где ему оказали необходимую помощь. Экспертиза подтвердила, что ребёнку причинён тяжкий вред здоровью.

Обвиняемая инструктор привлечена по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

