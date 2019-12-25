В Петербурге реконструируют Институт мозга за 2,6 млрд рублей

Работы планируют начать уже в этом году, а завершить — в 2022 году.

Во вторник, 18 февраля, стало известно, что в Петербурге реконструируют Институт мозга. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Известно, что премьер-министр Михаил Мишустин, выделил на реконструкцию 2,587 миллиарда рублей. Планируется, что работы начнутся уже в этом году, а закончатся в 2022 году.

Институт мозга человека имени Н. П. Бехтеревой располагается в Петроградском районе на улице Академика Павлова.

Ранее мы сообщали о том, что школьники Петербурга и Ленобласти будут учиться робототехнике на деньги ЕС.

Фото:fotokto.ru